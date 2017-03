Nach langer Funkstille scheint es wieder einmal ein Lebenszeichen von Brothers in Arms 4 zu geben. Auf einen Tweet von Rami Ismail von Indie-Entwickler Vlambeer (Luftrausers), in dem dieser sein Missfallen über die kolportierte Rückkehr von Call of Duty in den 2. Weltkrieg bekundete, antwortete Randy Pitchford, Chef und Gründer von Gearbox Software nämlich Folgendes: "Dann wirst du auch hassen, woran wir gerade arbeiten." Auch wenn Pitchford nicht explizit von Brothers in Arms 4 spricht, liegt die Vermutung mehr als nah, dass er auf eben dieses anspielt.

Letztmals etwas zu hören von Brothers in Arms 4 gab es vor über einem Jahr. Ebenfalls Pitchford gab damals zu Protokoll, dass das Sequel zwar irgendwann kommen würde, sich aber noch in einem "sehr frühen Entwicklungsstadium" befände. Höchste Zeit die Weltkriegs-Saga fortzusetzen wäre es definitiv. Der letzte Teil Brothers in Arms: Hell's Highway hat inzwischen beinahe schon zehn Jahre auf dem Buckel und endete relativ unvermittelt mit dem alliierten Fehlschlag bei der Operation Market Garden. Brothers in Arms 4 könnte also unter anderem die deutsche Offensive in den Ardennen (Winter 1944) thematisieren.



@tha_rami You're going to hate something we're doing, then. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 29. März 2017