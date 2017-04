BAFTA Awards: Uncharted 4 als Spiel des Jahres gekürt

Wie in jedem Jahr hat auch gestern wieder die Verleihung der Games Awards der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) stattgefunden. Die Academy kürte dabei das extrem erfolgreiche Action-Adventure Uncharted 4: A Thief's End aus dem Hause Naughty Dog zum Spiel des Jahres. Doch dabei sollte es nicht bleiben: Das Indie-Puzzlespiel Inside wurde für seine künstlerische Richtung und gleich drei weitere Aspekte geehrt, und The Last Guardian erhielt einen Preis für sein Sounddesign. Overcooked ging in den Kategorien "Britisches Spiel" und "Familie" als Sieger hervor, Pokémon Go wurde zum besten "Mobile-Spiel" gewählt und Overwatch siegte in der Kategorie "Multiplayer".

Die ausgezeichneten Spiele der diesjährigen British Academy Games Awards in der Übersicht:

Best Game: Uncharted 4: A Thief's End

Artistic Achievement: Inside

Audio Achievement: The Last Guardian

British Game: Overcooked

Debut Game: Firewatch

Evolving Game: Rocket League

Family: Overcooked

Game Design: Inside

Game Innovation: That Dragon Cancer

Mobile: Pokémon GO

Multiplayer: Overwatch

Music: Virginia

Narrative: Inside

Original Property: Inside

Performer: Cissy Jones - Firewatch (Delilah)

esports Audience Award: Clash Royale

BAFTA Ones To Watch Award: Among the Stones

BAFTA Special Award: Brenda Romero

Im vergangenen Jahr beanspruchte Bethesdas Fallout 4 den Preis in der Kategorie "Bestes Spiel" für sich, während Batman: Arkham Knight zum besten britischen Spiel auserkoren wurde. Für weitere Informationen zur British Academy of Film and Television Arts besucht ihr unsere verlinkte Themenseite.

