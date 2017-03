Borderlands 3: So könnte es aussehen - Gearbox zeigt Unreal-Tech-Demo

Gearbox Software arbeitet an einem neuen Teil der Borderlands-Reihe. Das hat Studiochef Randy Pitchford auf der derzeit in San Francisco stattfindenden Game Developers Conference (GDC) erneut bestätigt, auch wenn er den naheliegenden Titel Borderlands "3" nicht in den Mund nahm. Mit einer Enthüllung könnte schon sehr bald zu rechnen sein. Pitchford führte anwesenden GDC-Besuchern nämlich eine Tech-Demo vor, in der vielleicht sogar ein Blick auf das nächste Borderlands, wie auch immer es denn heißen mag, erhascht werden kann. Ihr findet den Twitch-Stream direkt unterhalb.

Die Präsentation fand bei Epic Games statt. Damit ist auch schon klar, dass bei Borderlands "3" die Unreal Engine 4 Verwendung finden wird. Auch das ist natürlich keineswegs eine überraschende Neuigkeit. Schließlich kam bei Borderlands, Teil 2 und The Pre-Sequel die vorhergehende Iteration des Grafikmotors zum Einsatz, und leistete dort gute Dienste. Ein denkbarer Termin für die offizielle Ankündigung von Borderlands "3" wäre mit Sicherheit die im Juni stattfindende E3 2017. Borderlands "3" dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit für PC, PS4 und Xbox One in der Mache sein. Einer Fassung für Nintendo Switch hat Gearbox hingegen schon eine Absage erteilt.