Blu-ray & DVD: Diese Woche neu im Handel (24. April bis 30. April)

Kalenderwoche 17 bietet Serien-Power und einen packenden Thriller:

In der 5. Staffel der Emmy-gekrönten Serie um die tollpatschige Vizepräsidentin Selina Meyer wird es wieder spannend: Zwar hat sich die irgendwie zur Präsidentin hochgearbeitet, aber damit ist der Stress noch lange nicht vorbei. Eine Stimmgleichheit im Wahlausschuss bringt sie in eine prekäre Lage - und nebenbei muss sie ja auch noch so wirken, als wäre sie für den Posten zumindest halbwegs geeignet. Irgendwie läuft das alles nicht so, wie Selina sich das vorgestellt hat ...

Weniger satirisch, dafür nur umso dramatischer geht es in "Nocturnal Animals" zu: Nach 19 Jahren Funkstille meldet sich Susans (Amy Adams) ehemaliger Mann Edward (Jake Gyllenhall) wieder. Der Autor hat ihr das Manuskript zu seinem neuen Roman "Nocturnal Animals" zugeschickt. In dem brutalen Thriller entdeckt sie mehr und mehr Parallelen zu ihrem Leben. Will Edward nach all den Jahren etwa Rache nehmen?

Redaktionstipp der Woche: "Nocturnal Animals"

Montag, 24. April

The Coroner - Staffel 1 Serie, Krimi DVD polyband

Donnerstag, 27. April

Freitag, 28. April

