Blu-ray & DVD: Diese Woche neu im Handel (20. Februar bis 26. Februar)

Kalenderwoche 8 hält besonders Freitag wieder viele viele Heimkinostarts für euch bereit.

Und immer wieder schafft es die Welt, sich in Schwierigkeiten zu bringen.. Das muss sich auch Professor Langdon denken. Zum dritten Male macht sich Tom Hanks auf den Weg der Deutung von Zeichen, gewappnet mit seinem Verstand und einer schönen Frau an seiner Seite. Diesmal muss der Harvard-Symbologe Robert Langdon nicht nur den Vatikan, sondern die ganze Menschheit retten: Der Ausbruch eines globalen Virus steht kurz bevor im dritten Teil der Dan Brown Buchverfilmung: "Inferno".

Währenddessen haut Großbritannien wieder einen völlig skurrilen Film namens "Swiss Army Man" (angelehnt an das Schweizer Taschenmesser) heraus: Auf einer Insel im Nirgendwo gestrandet, sieht sich Kent gezwungen, seinem traurigen Dasein ein Ende bereiten und sich zu erhängen - plötzlich aber erspäht er eine Person. So muss der Suizidversuch aufgeschoben und die gestrandete Figur untersucht werden. Leider scheint diese schon längst ins Jenseits hinübergegangen zu sein. Aber das flatulente Wesen der Leiche (gespielt von Daniel Radcliffe) lässt Kent an deren endgültigem Tod zweifeln. Und schon bald soll er sich auch mit ihr unterhalten und den Mut fassen, sich auf die beschwerliche Reise nach Hause zu begeben. Wünschelruten-Erektionen und Explosive Winde natürlich mit inbegriffen.

Kann man ja fast nur Obelix zitieren: "Die spinnen, die Briten." ;)

Redaktionstipp der Woche: "Swiss Army Man"

