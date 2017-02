Blu-ray & DVD: Diese Woche neu im Handel (06. Februar bis 12. Februar)

Die Kalenderwoche 6 der Heimkinoreleases : Skurriles, Unheimliches und Tödliches im Anflug.

Vor 20 Jahren verschwand James Schwester Heather Donahues spurlos in den Wäldern von Maryland. Nun taucht im Internet Videomaterial auf, auf denen James seine Schwester zu sehen glaubt. Gemeinsam mit seinen Freunden machen sie den Macher der Aufnahmen ausfinden - der sie auch zur Fundstelle des Videos führt... Zweiter Teil des legendären Wackelkamera-Horrors und gleichzeitiges Hommage an "The Blair Witch Project".

Und auch Tim Burton hat wieder zugeschlagen. "Die Insel der besonderen Kinder" erzählt in düsterer und skurriler Burton-Manier die Geschichte vom jugendlichen Jacob, der auf einer selstamen Insel mit noch seltsameren Bewohnern landet. Sein Großvater erzählte ihm unglaubliche Geschichten über seine Kindheit, die er in einem Waisenhaus für besondere Kinder verbracht hatte. Als dieser unter mysteriösen Umständen stirbt, reist Jacob zu diesem Ort und findet sich plötzlich in die Zeit zurück versetzt wieder - inclusive der Kinder, von denen sein Großvater immer berichtete.



Redaktionstipp der Woche: "Die Insel der besonderen Kinder"

Montag, 06. Februar

Dienstag, 07. Februar

Die Welt der Adler Dokumentation, Natur Blu-ray, DVD WVG

Donnerstag, 09. Februar

Freitag, 10. Februar

