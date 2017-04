Blu-ray & DVD: Diese Woche neu im Handel (17. April bis 23. April)

Kalenderwoche 16 trumpft mit zauberhaftem Disney-Flair und knallharter Psycho-Atmosphäre auf

Naomi Watts als einsame Kinderpsychologin: In "Shut In" spielt sie Mary, die sich nach einem schrecklichen Unfall komplett von der Außenwelt zurückzieht. Kontakt hat sie nur zu ihrem vollständig gelähmten Sohn und via Skype. Als sie sich entschließt, den gehörlosen Waisen Tom zu therapieren ist das für sie ein riesiger Schritt. Doch schon am ersten Abend verschwindet der Junge in einem Schneesturm. Daraufhin beginnen seltsame Dinge zu passieren ...

Wer lieber etwas Fröhlicheres sehen will, kann sich an Disneys "Vaiana" halten. Der erscheint diese Woche nicht nur auf DVD und Blu-Ray, sondern zusätzlich als 3D-Version mit jeder Menge Extras! Das polynesische Mädchen mit der einzigartigen Verbindung zum Meer macht sich auf eine spannende Reise: Zusammen mit dem egozentrischen Halbgott Maui (gesprochen von Andreas Bourani) soll sie ein Juwel an seinen Bestimmungsort zurückbringen. Macht Lust auf Sommer!

Redaktionstipp der Woche: "Vaiana - Das Paradies hat einen Haken"

Dienstag, 18. April

Die Dasslers - Pioniere, Brüder und Rivalen Drama, Biographie Blu-Ray, DVD justbridge

Donnerstag, 20. April

Freitag, 21. April

Hier sind die Blu-ray- und DVD-Veröffentlichungen der letzten Woche.