Blu-ray & DVD: Diese Woche neu im Handel (3. April bis 9. April)

Kalenderwoche 14 startet mit einer gekonnten Mischung auf Fantasie und Politik in den April

Kaum ein Film hat die Harry-Potter-Fans im vergangenen Jahr so begeistert wie "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind". Eddie Redmayne spielt Newt Scamander- einen magischen Tierforscher mit einem Koffer voller Tierwesen. Kaum in New York angekommen können einige dieser Tiere durch eine folgenschwere Verwechslung entkommen. Für die zurückgezogen lebende Zauberergesellschaft in Amerika eine Katastrophe! Und während Newt gemeinsam mit der ehemaligen Zauberer-Polizistin Tina Goldstein seine Schützlinge sucht, erhebt sich inmitten New Yorks eine dunkle Macht...

In "Snowden" erzählt Regisseur Oliver Stone die Lebensgeschichte des wohl berühmtesten Whistleblowers der letzten Jahre. Vom Militär wegen einer Verletzung ausgemustert, nimmt Edward Snowden mit Freuden einen Job beim nationalen Geheimdienst an. Dort schreibt er Spionageprogramme zur Überwachung von Mails und Telefonanrufen. Als er mit diesen Informationen andie Öffentlichkeit geht, muss er ausgerechnet vor dem Land fliehen, dem er einst unbedingt dienen wollte.

Redaktionstipp der Woche: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"

Montag, 3. April

Day of Reckoning - Hell Will Rise Action, Horror Blu-ray, DVD Splendid

Donnerstag, 6. April

Freitag, 7. April

