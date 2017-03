Blu-ray & DVD: Diese Woche neu im Handel (27. März bis 2. April)

Action, Aliens, Ungetier - Kalenderwoche 13 beendet den März mit einer langen Liste an Heimkinokrachern.

Nein, kein April-Scherz: Der fünfte Teil der "Underworld"-Reihe geht weiter! In "Underworld - Blood Wars" mischt Power-Vampirin Kate Beckinsale mal wieder die Wesen der Nacht auf. Selene findet sich nach einem langjährigen Koma-Schlaf in einer Welt wieder, in der Menschen von Vampiren und Werwölfen wissen und versuchen beide Clans auszuradieren. Lykaner-Anführer Marius denkt aber noch lange nicht über eine Aussöhnung ihrer beider Clans nach.

In "Arrival" versucht Sprachforscherin Louise Banks und Physiker Ian Donnelly die Sprache der kürzlich auf der Erde gelandeter Raumschiffbesucher zu entschlüsseln und ihre Absicht zu kommunizieren - und ob es sich bei den galaktischen Wesen um Freund oder Feind handelt.

Redaktionstipp der Woche: "Arrival"

Montag, 27. März

Dienstag, 28. März

Donnerstag, 30. März

Freitag, 31. März

Samstag, 1. April

Underworld: Blood Wars Action, Horror 4K UHD, 3D Blu-ray , Blu-ray, DVD Sony Pictures



Hier sind die Blu-ray- und DVD-Veröffentlichungen der letzten Woche.