Blu-ray & DVD: Diese Woche neu im Handel (20. März bis 26. März)

Die Heimkinostarts für Kalenderwoche 12 mit gleich drei 4K Ultra HD Filmerlebnissen:

In "Störche - Abenteuer im Anflug" schickt Warner im Stil seiner Looney Tunes ein ungleiches Paar auf Baby-Auslieferung. Nach Jahrhunderten, in denen sie die Babys brachten, haben sich die Störche auf das Zustellen von Paketen für den Internetriesen cornerstone.com verlegt. Die das tölpelhafte Menschenmädchen Tulip startet aber aus Versehen die Babyauslieferungsmaschine und plötzlich haben Storch Junior und Tulip einen Säugling an der Backe.

Jack Reacher ist zurück! Drei Jahre nach dem letztem Ereignis kehrt Reacher in seine ehemalige Militäreinheit zurück, um Major Turner, eine Telefonbekanntschaft, zum Essen einzuladen. Die wird jedoch unschuldig wegen Landesverrat ins Gefängnis gesteckt. Dampfwalze Reacher fackelt nicht lange und gerät dabei wieder zwischen allerhand gefährliche Fronten.

Redaktionstipp der Woche: "Jack Reacher: Kein Weg zurück"

Donnerstag, 23. März

Battleship Action, Sci-Fi 4K Ultra HD + Blu-ray Studiocanal Coco, der neugierige Affe - Auf Eiersuche Trickfilm, Abenteuer, Kids DVD Universal Dirty Cops - War on Everyone Komödie, Krimi Blu-ray, DVD Constantin Frantz Drama Blu-ray, DVD Warner Das Geheimnis der Frösche Trickfilm, Abenteuer, Kids DVD Studiocanal Eine Geschichte von Liebe und Finternis Drama, Biographie Blu-ray, DVD Koch Media Ice Age - Jäger der verlorenen Eier Kurzfilm, Trickfilm, Komödie DVD Fox Jack Reacher / Jack Reacher: Kein Weg zurück Film-Paket, Thriller, Action Blu-ray, DVD Universal Jack Reacher: Kein Weg zurück Thriller, Action 4K UHD , Blu-ray, DVD Universal John Carney Edition FIlm-Paket, Drama Blu-ray, DVD Studiocanal The Monster Horror, Thriller Blu-ray, DVD Koch Media Die Norm - Ist dabei sein wirklich alles? Doku, Sport Blu-ray, DVD Studiocanal The Originals - Staffel 3 Fantasy, Horror Blu-ray, DVD Warner Rocco - Der Mann mit den zwei Gesichtern (+DVD) Western B Koch Media Spongebob Schwammkopf - Geschichten von der See Serie, Trickfilm, Komödie DVD Paramount Störche - Abenteuer im Anflug Trickfilm, Komödie 4K UHD , Blu-ray 3D , Blu-ray, DVD Warner Teenage Mutant Ninja Turtels - Das letzte Gefecht Serie, Trickfilm, Kids DVD Paramount Tini: Violettas Zukunft Drama, Musikfilm DVD Disney Die toten Augen des Dr. Dracula (Mediabook + 2 DVDs) Horror B Koch Media Unsere Zeit ist jetzt Komödie Blu-ray, DVD Warner Die Welt der Wunderlilchs - Liebe muss man können Komödie, Drama DVD Warner

Freitag, 24. März

Alone Abenteuer, Drama Blu-ray, DVD Capelight Am Fuß der blauen Berge - Vol. 6 Serie, Western DVD Pidax Film Augsburger Puppenkiste - Der Löwe ist los Serie, Marionettentheater, Kids DVD Universum Augsburger Puppenkiste - Gut gebrüllt, Löwe! Serie, Marionettentheater, Kids DVD Universum Augsburger Puppenkiste - Kommt ein Löwe geflogen Serie, Marionettentheater, Kids DVD Universum Bedeviled - Das Böse geht online Horror Blu-ray, DVD Universum Bonjour Kathrin Komödie, Musical Blu-ray, DVD Filmjuwelen Captain Future - Vol. 4 Serie, Zeichentrick, Kids Blu-ray, DVD Universum Grün ist die Heide Drama, Heimatfilm DVD Filmjuwelen House - Willkommen in der Hölle Horror, Mystery Blu-ray, DVD Donau Film Ich, Thomas Müntzer, Sichel Gottes Drama DVD Studio Hamburg Ihr Auftritt, Al Mundy! - Komplettbox Serie, Krimi DVD Filmjuwelen Landgericht - Geschichte einer Familie Drama DVD Universum Der Luther Code - Die Neuerfindung der Welt Doku-Drama DVD Absolut Medien



