Blu-ray & DVD: Diese Woche neu im Handel (6. März bis 12. März)

In "Tschick" soll der 14-jährige Maik seine Sommerferien in einem schicken Haus mit Swimmingpool verbringen. Eigentlich nicht schlecht, würde seine Mutter sich nicht mal wieder einen Aufenthalt in der Entzugklinik gönnen und sein Vater eine "Geschäftsreise" mit seiner Assistentin. Tschik, ein Exil-Russe aus Berlin-Marzahn und neuer Klassenkamerad von Außenseiter Maik, überredet ihn mit einem gestohlenen Kleinwagen in die Walachai aufzubrechen - ohne Kompass, Ziel oder überhaupt irgendeinen Plan.

Doctor Stephen Strange ist ein ungemein arroganter sowie talentierter Neurochirug. Nach einem schweren Autounfall, die seine so magischen Hände unbrauchbar machen, begiebt er sich in seiner Verzweiflung einem Gerücht hin. Im abgelegen Tibet soll es eine Einsiedlerin geben, die ihn eventuell heilen kann. Diese Frau und ihre Glaubensgemeinschaft weiht "Doctor Strange" jedoch in etwas ganz anderes ein: In die Geheimnisse einer verborgenen mystischen Welt voller alternativer Dimensionen.

Redaktionstipp der Woche: "Doctor Strange"

