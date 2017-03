Blu-ray & DVD: Diese Woche neu im Handel (13. März bis 19. März)

Die Heimkinostarts für Kalenderwoche 11 für euch aufgelistet:

Ein feucht-fröhlicher Jugendtraum der plötzlich wahr wird in "Verrückt nach Fixi": Tom wird in seiner Klasse als letzte "Jungfrau" bezeichnet. Deshalb überreicht ihm sein Jahrgang an der Abi-Abschlussfeier Sexpuppe, die durch seltsame Gegebenheiten zum Leben erweckt wird. Die wunderschöne Traumfrau weicht ihm nicht mehr von der Seite, was ihn auf einen Schlag zum coolsten Typen der Nachbarschaft macht.

Mit Träumen, die zum Leben erweckt werden, haben auch das kinderlose Paar Jessie und Mark zu kämpfen: Als diese überglücklich das achtjährige Pflegekind Cody bei sich aufnehmen, scheint vorerst alles perfekt. Jedoch fürchtet sich der liebenswerte Junge vor dem Einschlafen - denn seine Träume manifestieren sich in der Realität, auch seine Albträume...

Redaktionstipp der Woche: "Before I Wake - Fürchte seine Träume"

Montag, 13. März

Mittwoch, 15. März

Donnerstag, 16. März

Freitag, 17. März



