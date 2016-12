Blizzard: Spaßige Spielstatistiken aus dem Jahr 2016

Mit Namen wie World of Warcraft, Diablo, Starcraft, Overwatch, Heroes of the Storm und Hearthstone hat Entwickler Blizzard Entertainment gleich mehrere populäre Spielemarken, die parallel täglich Millionen von Spielern weltweit auf ihren Servern begrüßen. Insgesamt zählt das Unternehmen Menschen aus 247 Ländern und Territorien zu seiner Spielerschaft - eine Zahl, die Blizzard neben anderen kuriosen Statistiken kürzlich per E-Mail in Umlauf brachte. So sollen Spieler etwa in der World-of-Warcraft-Quest "Auf die Nüsse" im Gebiet Val'Sharah rund 169.559.870 Eichhörnchen gefangen haben. Und im Digitalkartenspiel Hearthstone scheint eine Kreatur aus dem Warcraft-Universum großen Anklang zu finden: So wurden im Jahr 2016 ganze 5.829.905.234 Murlocs ausgespielt. Und von den Spielern, die sich Diablo 3 im bitterbösen Hardcore-Modus stellten, gaben 601.875 den Löffel und damit ihre Spielfigur ab. Diese und weitere Fakten findet ihr in unserer Bildergalerie.





Im Jahr 2016 hatte Blizzard Entertainment vor allem durch zwei Spiele auf sich aufmerksam gemacht. Der Heldenshooter Overwatch hatte im Mai den Mehrspielermarkt im Sturm erobert, während der inzwischen alte MMO-Hase World of Warcraft durch die Erweiterung Legion frischen Aufschwung erhalten hatte. Für weitere Informationen, Neuigkeiten und mehr rund um Blizzard Entertainment haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Via Buffed