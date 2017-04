Blizzard: Stellenausschreibung deutet auf neues Mobile Game hin

Der Markt der Mobile Games ist nach wie vor enorm groß und lukrativ. Klar, dass viele Spiele-Unternehmen hier mit einsteigen wollen. Eine aktuelle Stellenausschreibung bei Blizzard deutet darauf hin, dass man im Unternehmen ebenfalls an einem neuen Handyspiel arbeitet.

Gesucht wird ein Mitarbeiter, der zu Blizzards Vorstoß in den Bereich der Mobile Games beiträgt und am besten sollte diese Person schon Erfahrung in der Entwicklung von Handyspiele haben. Blizzard selbst unterläuft derzeit einen kleinen Wandel. Viele Entwickler wurden von den altbekannten Spielern abgezogen, um an neuen Projekten zu arbeiten. Dazu soll ein First-Person-Spiel gehören, dass Gerüchten zufolge im Starcraft-Universum angesiedelt ist. Außerdem wird momentan das Team rund um das Action-RPG Diablo vergrößert, was auf ein neues Addon für Teil 3 oder eventuell auf Diablo 4 hindeutet.

Doch worum könnte es sich beim Mobile Game handeln, für das momentan ein weiterer Mitarbeiter gesucht wird? Auf NeoGAF wird derzeit schon spekuliert und es verdichten sich die Hinweise und Gerüchte, dass es sich um ein Handyspiel im Overwatch-Universum handeln könnte. Denn Blizzards Mitgründer Frank Pearce erklärte vor einiger Zeit, dass sich besonders Overwatch und Starcraft für ein Mobile Game eigenen würden.

Ende vergangenen Jahres erklärte Mike Morhaime, Chief Executive Officer (CEO) von Blizzard, dass derzeit an mehreren Projekten gearbeitet wird. Vor allem im Bereich der Mobile Games sah Morhaime damals viel Potenzial. Wann Blizzard dieses Spiel ankündigt, steht momentan noch nicht fest.

Quelle: PCGamesN