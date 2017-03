Bereits im vergangenen Sommer 2016 hat das Entwicklerstudio Blizzard das in Deutschland ansässige Unternehmen Bossland verklagt. Grund dafür war das Cheat-Programm "Watchover Tyrant" für den Shooter Overwatch, das dem Spieler viele Vorteile gegenüber Mitspielern verschafft. Ähnliche Programme wurden auch für weitere Titel wie World of Warcraft oder Heroes of the Storm entwickelt. Nun hat sich die deutsche Firma eine neue Strategie zugelegt, mit der Klage von Blizzard umgehen. Man reagiert einfach nicht mehr auf Nachrichten zu diesem Fall.

Aus neuen Informationen der Internetseite TorrentFreak geht hervor, dass Blizzard das Unternehmen Bossland auf Schadensersatz in Höhe von über 8,5 Millionen US-Dollar verklagt hat. Diese Summe berechnet sich aus den geschätzten 118.000 verkauften Bossland-Tools an Nutzer in den Vereinigten Staaten seit Juli 2013 - knapp 36 Prozent davon sollen direkten Bezug zu Blizzard-Titeln haben. Laut Blizzard sei die geforderte Gesamtsumme sehr niedrig angesetzt. Demnach gehe es dem Entwicklerstudio nicht um eine harte Bestrafung für Bossland, sondern um eine gründliche Aufklärung des Falles. Außerdem soll der entstandene Schaden ausgeglichen werden.

Quelle: TorrentFreak via Kotaku