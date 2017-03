Blizzard: Battle.net-Software heißt ab sofort Blizzard App

Nach über 20 Jahren hat das Entwicklerstudio Blizzard den Namen der "Battle.net"-Software offiziell verändert. Im September 2016 wurde dieses Vorhaben bereits angekündigt - knapp ein halbes Jahr später wurde die Umbenennung nun in die Tat umgesetzt. Mit dem veröffentlichten Update heißt der Launcher demnach ab sofort Blizzard App. An den Grundfunktionen wird sich allerdings nicht ändern. So können Spieler weiterhin über die Software auf Spiele sowie weitere Services zugreifen.

Auch die neuen Funktionen Blizzard Streaming und Blizzard Voice bleiben Bestandteil der neuen Software. Im vergangen Jahr erklärte das Unternehmen, dass der Name Battle.net in der Vergangenheit für Verwirrung gesorgt habe. Seit dem Launch von Diablo im Jahr 1996 gehörte das Battle.net zum Sortiment von Blizzard. Zusätzliche Veränderungen - neben der Namensänderung - gab es mit dem neuen Update nicht. Weitere Meldungen und Videos zu Blizzard findet Ihr auf unserer Themenseite.