Blizzcon 2017: Termin, Preise, Virtual Ticket

Blizzard kündigt den Termin für die diesjährige Blizzcon an. Am 3. und 4. November veranstaltet das Studio wieder einmal seine Hausmesse - und das wie gewohnt im Convention Center in Anaheim, Kalifornien. Die Tickets kosten wie schon im Vorjahr 199 US-Dollar (knapp 187 Euro) - Goodie Bag inklusive. Wer mit einem Besuch der Blizzcon liebäugelt, sollte sich allerdings die folgenden Termine dick im Kalender markieren: 6. April, 4 Uhr morgens und 8. April, 19 Uhr. Dann nämlich startet der Ticket-Vorverkauf - der in den vergangenen Jahren aufgrund hoher Nachfrage stets schnell wieder beendet war.

Wer nicht nach Nordamerika reisen möchte, kann auch in diesem Jahr wieder über das sogenannte virtuelle Ticket dabei sein. Das Virtual Ticket gewährt Zugriff auf Livestreams sämtlicher Entwickler-Talkrunden und beinhaltet üblicherweise auch die digitalen Goodies für Blizzard-Spiele, die Messebesucher erhalten. Keine Informationen gibt es derweil dazu, was Blizzard im Rahmen der Blizzcon zeigen wird. Wieder mit von der Partie sind aber natürlich die eSport-Finalspiele der weltweiten Turniere zu Blizzard-Spielen. Diese Matches dürften voraussichtlich auch wieder in kostenlosen Livestreams zu sehen sein. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Blizzcon-Webseite.