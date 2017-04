Bleed For This: Erster deutscher Trailer zum inspirierenden Boxerdrama mit "Whiplash"-Star Miles Teller

02.04.2017 um 11:00 Uhr Auf wahren Begebenheiten beruhend, erzählt das Boxerdrama "Bleed For This" die unglaubliche Geschichte eines der charismatischsten und schillerndsten Champions des Boxsports. Der aus dem US-Bundesstaat Rhode Island stammende Vinny Pazienza ("Whiplash"-Star Miles Teller) alias "The Pazmanian Devil" kommt bei einem Autounfall zwar knapp mit dem Leben davon, erleidet aber einen Genikburch. Die niederschmetternde Prognose: Er wird vielleicht nie wieder laufen können. Doch Vinny schließt sich mit dem Trainer Kevin Rooney ("The Dark Knight"-Star Aaron Eckhart) zusammen und schafft das unmöglich Geglaubte - die triumphale Rückkehr in den Ring! Ab 20. April 2017 im Kino.

