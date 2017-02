Blair Witch: ​Exklusiver Clip zum Sequel des Horrorklassikers

01.02.2017 um 20:43 Uhr Am 9. Februar kommt die Fortsetzung zum Klassiker Blair Witch Project auf DVD, Blu-ray und Digital. In Blair Witch begibt sich 20 Jahre nach den Ereignissen des ersten Filmes Heathers Bruder James auf den Spuren seiner Schwester. Mit ein paar Freunden kehrt er in den besagten Wald zurück und ist zunächst zuversichtlich als zwei Einheimische ihre Hilfe anbieten. Doch schon bald sollen sie die Legende der Blair Witch selbst erfahren. Ressigeur und Sound-Designer Adam Wingard stellt sich der Aufgabe dem Film eine musikalische Untermalung zu bieten. Wie sich ein Soundtrack für einen Found-Footage-Film anhört, seht ihr hier im exklusiven Clip!

