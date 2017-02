Blair Witch: Gewinnt Blu Ray-Steelbooks, T-Shirts, Buttons und Plakate!

Im Oktober 2016 kehrte mit BLAIR WITCH ein Horror-Schocker in die Kinos zurück, der das Found-Footage-Genre mitbegründete. Ab dem 9. Februar 2017 ist das Sequel nun auch als Blu Ray, DVD und Digital erhältlich. Wir feiern den Verkaufsstart mit einem besonderen Gewinnspiel: In Zusammenarbeit mit Studiocanal verlosen wir insgesamt fünf BLAIR WITCH-Pakete, bestehend aus je einer limitierten Blu Ray im edlen Steelbook-Cover, einem T-Shirt, einem Button und dem offiziellen Filmplakat. Im Steelbook ist sowohl The Blair Witch Project als auch die jüngst im Kino ausgestrahlte Fortsetzung BLAIR WITCH inkludiert.

Dieses Paket können die Gewinner abräumen:

Limitierte 2-Disc Blu Ray-Steelbook mit THE BLAIR WITCH PROJECT & BLAIR WITCH

BLAIR WITCH T-Shirt

BLAIR WITCH Button

BLAIR WITCH Plakat

So macht ihr mit

Ihr wollt bei unserem Gewinnspiel mitmachen? Dann müsst ihr uns einfach folgende Frage beantworten: "In welchem Jahr lief "THE BLAIR WITCH PROJECT" erstmals in den Kinos an?"

A) 1998

B) 1999

C) 2000

D) 2010

Schickt die richtige Antwort mit eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Adresse an gewinnspiel@pcgames.de. Als Betreff wählt ihr "BLAIR WITCH". Das Gewinnspiel läuft vom 06. Februar 2017 bis zum 12. Februar 2017 um 23:59 Uhr. Alle Mails, die danach eintreffen, werden in der Auswahl nicht mehr berücksichtigt. Hier geht's zu unseren allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Darum geht's in BLAIR WITCH

In THE BLAIR WITCH PROJECT brechen die drei Filmstudenten Heather, Joshua und Michael nach Maryland in den Black Hills Forrest auf, um eine Doku über die Legende der Hexe von Blair zu drehen. Was als Filmprojekt begann wird unvorhergesehen zu einer Expedition ohne Wiederkehr. Allein das Filmmaterial findet ein Jahr später seinen Weg zurück. Die erhaltenen Aufnahmen zeigen die letzten Tage der Filmemacher, ihre quälende fünftägige Wanderung durch den undurchdringlichen Black Hills Forest und die grauenerregenden Vorgänge, die zu ihrem Verschwinden geführt haben...20 Jahre später macht sich Heathers Bruder James in BLAIR WITCH zusammen mit seinen Freunden Peter und Ashley und der Filmstudentin Lisa auf, die Umstände des Verschwindens zu erforschen. Dass sich der Gruppe zwei Einheimische anschließen, um sie durch die Wälder zu führen, stimmt sie zunächst zuversichtlich. Doch schon bald wird ihnen klar, dass die Legende um die Hexe von Blair furchterregender ist, als sie es sich je hätten vorstellen können.