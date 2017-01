Blade Runner 9732: VR-Projekt sieht fantastisch aus - doch es gibt ein Problem 

Wäre es nicht cool, die Welt aus dem Science-Fiction-Film Blade Runner mit einem Virtual-Reality-Headset erkunden zu können? Daran arbeitet der Softwareingenieur Quentin Lengele seit mittlerweile über zwei Jahren.

Nun zeigte er ein Video seiner Arbeit, dem Projekt Blade Runner 9732. In diesem ist das Appartement von Rick Deckard zu sehen, dem Held des Films, der auch im Sequel Blade Runner 2049 eine wichtige Rolle spielt. Quentin Lengele gibt an, sehr viel Herzblut in das Projekt gesteckt zu haben. Jedes Objekt wurde sorgfältig von Hand platziert, sodass das Appartement einen sehr realitätsnahen Eindruck vermittelt. Begonnen hat alles mit einigen Tests von sogenannten 3D-Heightmaps in 3DS Max. Daraus wurde dann die Wohnung von Deckard.

Die neueste Version des Projekts bietet einige Verbesserungen. Zu diesen gehören:

New lighting setup. No more Direction Specular Ligh[t]map, only Directional.

New Reflection Probes setup. Less probe instances, high quality only when needed.

New Post-Processing beta4 implementation

Finetune particle systems

City mod & texturing enhancement (Substance Painter)

New Police Spinner animation & textures

Better Global Fog settings

Finetune Lens Flares

Reduce Volumetric Lights quality

Move all assets into Resources folder

Reduce scales in lightmaps on several objects

Finetune glass rendering

Finetune some PBR materials

Fix apartment walls, floors and roof meshes

Add new unmounted Blaster gun

Noch fehlen drei Punkte, bevor das Projekt abgeschlossen werden kann. 1. Das Badezimmer muss überarbeitet werden. 2. Es fehlen einige Details. 3. Es muss in VR getestet werden. Und genau das wird schwierig, da Quentin Lengele nur ein altes Dev-Kit 1 der Oculus Rift besitzt, das nicht mehr aktuell ist. Zwar bittet er nicht direkt darum, doch für ihn wäre es schön, wenn Oculus VR oder HTC ihm ein aktuelles VR-Headset zur Verfügung stellen könnten, sodass er die Arbeiten an Blade Runner 9732 abschließen kann.

Quelle: RoadtoVR