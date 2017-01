Black Panther: So malerisch könnte T'Challas Heimstätte Wakanda aussehen

Sie waren die heimlichen Stars von "The First Avenger: Civil War": Tom Hollands Spider-Man und Chadwick Bosemans Black Panther. Während sich Bürschchen Peter Parker in dem Marvel-Actioners gerade erst an das Superhelden-Dasein gewöhnen muss, haben wir Black Panther, eigentlich T'Challa, als hochintelligenten, aalglatten und kampferprobten Prinzen des fiktiven, hochentwickelten afrikanischen Staates Wakanda kennengelernt, der nach der Ermordung seines Vaters T'Chaka gezwungenermaßen den Thron als neuer König Wakandas übernahm (während T'Chaka im Film einem Bombenschlag von Daniel Brühls Baron Zemo zum Opfer fällt, ist in den Comics Ulysses Klaw, im MCU von Andy Serkis gespielt, für dessen Tod verantwortlich).

In "Civil War" könnten wir nur einen kurzen Blick auf Black Panthers Heimat werfen, jetzt hat der Künstler Andrew Leung, der u. a. schon an "Iron Man 3", "47 Ronin", "Deadpool" und "The Jungle Book" mitwirkte, über seine Webseite einige Konzeptbilder zum Marvel-Abenteuer veröffentlicht, die nicht alle für den finalen Film verwendet wurden. Unter diesen befinden sich auch Entwürfe für eine Stadt aus dem Königreich Wakanda, so dass wir uns eine Vorstellung von der Einzigartigkeit und Überlegenheit des abgeschiedenen Königreiches machen können. Ob es Leungs Version in den für 2018 angekündigten Solofilm schafft, bleibt abzuwarten.

So sieht Black Panthers Heimat Wakanda, in der Vorstellung des Konzeptkünstlers Andrew Leung aus... Quelle: ©Andrew Leung Malerische Städte in einem durch einen Krater geschaffenen, abgeschiedenen Paradies. Quelle: ©Andrew Leung In den Comics ist das Königreich Wakanda allen anderen Ländern technisch weit überlegen. Quelle: ©Andrew Leung Ob es Leungs Version in den für 2018 angekündigten Solofilm "Black Panther" schafft, bleibt abzuwarten. Quelle: ©Andrew Leung Wakanda weist reiche Vorkommen an Vibranium auf, in den Comics und dem MCU das seltenste und härteste Metall auf der Erde. Es wiegt nur ein Drittel so viel wie Stahl, ist aber viel härter und besitzt die Eigenschaft, mechanische Energie wie Vibrationen, Schallwellen oder Schläge zu absorbieren (weshalb weder Iron Mans Repulsorstrahlen noch Thors Hammer Mjolnir Vibranium etwas anhaben können). Captain America's Schild sowie Black Panthers Anzug und Krallen bestehen bekanntlich aus dem begehrten Metall, dessen besondere Eigenschaften auch Bösewichte & Schurken anlockt.

Für den Solofilm "Black Panther", der bei uns am 15. Februar 2018 in den Kinos anlaufen soll, wird Chadwick Boseman (Gods of Egypt, Get on Up) erneut in die Rolle des Titelcharakter mit seinen smoothen Bewegungen, seiner pantherhaften Agilität und seinem aggressivem Kampfstil schlüpfen. Weiterhin sind u. a. Forest Whitaker (Star Wars: Rogue One, Arrival), Michael B. Jordan (Creed, Fantastic Four) und Lupita Nyong'o (12 Years a Slave, Queen of Katwe) zu sehen. Die Dreharbeiten dürften demnächst beginnen.

Quelle: joblo.com, Website von Andrew Leung