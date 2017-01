Bereits seit Herbst 2014 steht fest, dass Dwayne "The Rock" Johnson (Baywatch, San Andreas) als Comicschurke Black Adam, Nemesis des Superhelden Shazam! , Teil des DC Extended Universe (DCEU) wird. Jetzt hat DC Nägel mit Köpfen gemacht und entschieden, dass Johnsons mächtiger Bösewicht einen eigenen Solo-Film bekommt - der eventuell noch vor "Shazam!" in die Kinos kommt. Eine Comicverfilmung also, die sich auf einen einzigen Schurken bzw. Anti-Helden konzentriert und nicht wie im Falle von "Suicide Squad" (2016) auf eine ganze Truppe? Das klingt wahrlich äußerst vielversprechend, zumal es das Publikum in "Shazam!" oder einer Fortsetzung dann nicht mit einem beliebig austauschbaren Gegenspieler zu tun bekommt. Die Tatsache, dass Johnson inzwischen zu den ganz Großen in Hollywood gehört, wird aber sicherlich auch ihren Anteil an der Entscheidung gehabt haben.

Nach einem Treffen zwischen Johnson und den Verantwortlichen von DC Entertainment versprach The Rock für das Spin-off um den Shazam!-Gegenspieler Black Adam "Hoffnung, Optimismus und Spaß". Insbesondere Letzteres war in den bisherigen Einträgen des DCEU - "Suicide Squad" einmal ausgenommen - nach Meinung vieler Kinogänger zu kurz gekommen.



Wer sind nun aber dieser Black Adam und sein Erzfeind Shazam? Letzterer ist das Alter-Ego des jungen Billy Batson, auch bekannt als Captain Marvel (nicht zu verwechseln mit Marvels Captain Marvel). Um seine Superhelden-Identität anzunehmen, muss Billy bloß "Shazam!" rufen - jeder Buchstabe seines Namens steht dabei für eine Fähigkeit: S für die Weisheit des Solomon, H für die Stärke des Herkules, A für die Ausdauer des Atlas, Z für die Macht des Zeus, A für den Mut des Achilles und M für die Geschwindigkeit des Merkur. Die Kräfte von Black Adam, der in den Comics sowohl als Schurke als auch als Anti-Held in Erscheinung getreten ist, basieren auf Magie und sind denen von Shazam sehr ähnlich: Übermenschlicher Stärke, Geschwindigkeit und Sinneswahrnehmung, annähernde Unverwundbarkeit, die Fähigkeit zu fliegen und die Erzeugung von Blitzen. Da selbst Superman gegen Magie nicht gefeit ist, kann ihm Black Adam ordentlich zusetzen.

Selbst Superman würde im direkten Kampf mit Black Adam alt aussehen, da er nicht gegen Magie gefeit ist. Gut, dass er in dem rund 25-minütigen Animationsstreifen "Superman/Shazam!: The Return of Black Adam" (2010), auf die Hilfe von Shazam! zählen kann. Quelle: dcomics Mit der Ankündigung, dass aus dem bisherigen Solo-Projekt um die beiden Kontrahenten nun mit "Shazam!" und "Black Adam" gleich zwei Filme werden, baut DC sein mit "Man Of Steel" (2013) gestartetes und mit "Batman v. Superman" (2016) & "Suicide Squad" (2016) fortgeführtes Film-Franchise weiter aus. Dieses Jahr folgen "Wonder Woman" (Kinostart: 15. Juni 2017) & "Justice League" (Kinostart: 16. November 2017), für 2018 sind "The Flash" & "Aquaman" angekündigt. In den USA soll "Shazam!" am 5. April 2019 anlaufen, für "Black Adam" gibt es noch keinen Starttermin.