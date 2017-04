BioWare: Neues Spiel soll Destiny und The Division ähneln

Das neue Projekt von Entwicklerstudio BioWare Edmonton soll Ähnlichkeiten mit Online-Shootern wie Destiny und The Division haben. Diese Informationen stammen aus dem aktuellen Podcast des Insiders Liam "Unseen64" Robertson. Bereits im Jahr 2014 wurde die Entwicklung an einer neuen Marke angekündigt. Im ersten Quartal des kommenden Jahres soll der noch nicht offiziell vorgestellte Sci-Fi-Titel dann auch im Handel erscheinen. Eine Enthüllung des Spiels soll im Rahmen der diesjährigen E3 2017 in Los Angeles stattfinden.

Laut den Details des Insiders trägt das Projekt von BioWare Edmonton den Arbeitstitel Dylan. Dabei könnte es sich jedoch auch bereits um den finalen Titel handeln. Der Name steht angeblich in direktem Zusammenhang mit dem Protagonisten des Spiels. Im Podcast spricht Robertson zudem über weitere Details: "Dylan ist, von dem was ich verstehe, ein Sci-Fi-Spiel - es hat den Stil von Destiny, nimmt einige Elemente von The Division und anderen MMOGs auf. Jemand hat es als 'Semi-MMOG' beschrieben. Mehr weiß ich nicht... es ist ein großes Projekt, vielleicht das größte, das BioWare je gemacht hat. Es ist größer als Mass Effect: Andromeda und wird Koop unterstützen." Weitere Meldungen zum Entwicklerstudio BioWare findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7