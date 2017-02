Bioshock: Film wurde nur wenige Wochen vor Drehstart eingestellt

Wie Regisseur Gore Verbinski während einer Ask-Me-Anything-Session auf Reddit zu seinem neuesten Film A Cure for Wellness bekannt gab, stellte das Filmstudio Universal den geplanten Kinofilm zum Actionspiel Bioshock nur wenige Wochen vor Drehbeginn ein.

Verbinsky wollte einen Film mit der amerikanischen Alterseinstufung "R", hierzulande "ab 18 Jahren", drehen. Er bestand darauf, weil er der Meinung war, dass man nur mit dieser Alterseinstufung die Unterwasserstadt Rapture und die dortigen Geschehnisse adäquat umsetzen konnte. Nun war es aber so, dass die Dreharbeiten sehr kostspielig werden sollten, weil man für Rapture nicht einfach irgendwelche realen Orte suchen und dort drehen konnte. Der Aufwand, alle Sets zu bauen, hätte die Kosten enorm in die Höhe getrieben.

Laut Verbinsky führte dies in Kombination mit der Alterseinstufung dazu, dass die Manager bei Universal offenbar kalte Füße bekamen. Denn zu jener Zeit waren Filme mit einer R-Einstufung nicht allzu erfolgreich. Es wäre also durchaus möglich gewesen, dass das Filmstudio aufgrund der Produktionskosten sehr viel Geld in den Sand gesetzt hätte, wenn der Erfolg des Films ausgeblieben wäre. Heute würde dies möglicherweise etwas anders aussehen. Deadpool hat beispielsweise gezeigt, dass auch Filme mit einem R-Rating erfolgreich sein können.

Das Projekt aufzugeben, wäre für ihn damals sehr schwer gewesen, so Verbinsky. Denn als die Info acht Wochen vor Drehbeginn kam, dass das Projekt eingestellt wird, hätte er den Film in seinem Kopf schon gesehen und er war emotional sehr mit ihm verbunden. Doch der Regisseur macht auch ein wenig Hoffnung. Da sich die Dinge inzwischen geändert haben, wäre es durchaus möglich, dass der Bioshock-Film irgendwann vielleicht eine zweite Chance bekommt.

