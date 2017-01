Im Mai 2008 kündigte das Team von Bethesda Softworks die Entwicklung von DOOM 4 für PC, PlayStation 3 und Xbox 360 offiziell an. Knapp fünf Jahre später gab das Entwicklerstudio dann bekannt, dass die Arbeiten am neuen Hauptteil der DOOM-Reihe bereits Ende 2011 eingestellt worden waren. In einem Interview mit GamesRadar hat Pete Hines (Vice President bei Bethesda) nun über das Ende des Projekts gesprochen und warum es eine gute Entscheidung für das Unternehmen war DOOM 4 nicht zu veröffentlichen.

Wie auch beim heutigen Reboot von DOOM arbeitete damals das Entwicklerteam von id Software am schnellen First-Person-Shooter. So sagte Pete Hines zu DOOM 4: "Mit DOOM 4 haben wir den Punkt erreicht, wo wir das Spiel angesehen haben und sagten 'Dieses Spiel erfüllt nicht die Erwartungen, die es erfüllen sollte'. Und es war nicht nur Bethesda, es war id Software, die zu uns gekommen sind und sagten 'Es ist nicht so, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber es ist einfach nicht DOOM'. Und es ist nicht so, dass wir glücklich über die Entscheidung waren. Wir haben ein Spiel eingestellt. Das haben wir getan. Wir beendeten eine Sache, an der Menschen lange Zeit gearbeitet haben und wir haben bereits viel Geld ausgegeben bevor wir es beendeten und neu angefangen haben."

Im Jahr 2014 wurde dann mit DOOM der offizielle Neustart der Reihe angekündigt, der im vergangenen Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt wurde. Weitere Meldungen und Videos zu DOOM findet Ihr auf unserer Themenseite.