Be Quiet: neue Versionen des Gehäuses Pure Base 600 verfügbar

Die Marke be quiet! des deutschen Herstellers Listan wurde vor allem durch Netzteile bekannt, ist aber inzwischen auch in Sachen CPU-Kühlern, Lüftern und PC-Gehäusen erfolgreich unterwegs und bei vielen Nutzern beliebt. Das Einsteigergehäuse von be quiet! wird dabei aktuell vom Modell Pure Base 600 gestellt, welches sich im Vergleich zur Konkurrenz schon eher als gute Mittelklasse platzieren kann und seinen Preis von (je nach Ausführung) ab etwa 72 Euro auch wert ist. Nun hat be quiet! weitere Versionen des Pure Base 600 auf den Markt gebracht, und zwar zwei Modelle mit einem Seitenteil aus Hartglas, wie auch unsere Kollegen der PCGamesHardware berichten. Dies sorgt dafür, dass alles vom Innenleben des PCs zu sehen ist , natürlich bis auf die hinter dem Mainboardtray verlegten Kabel. Bei Seitenteilen, in denen lediglich Fenster eingebaut sind, kommt nie der ganze Innenraum des PCs zur Geltung. Die beiden bisher verfügbaren Varianten des Pure Base 600 haben übrigens ein komplett geschlossenes Seitenteil ohne Einblick in das Innere des PCs zu gewähren.

be quiet! Pure Base 600, jetzt auch mit Seitenteil aus Hartglas. Quelle: Be quiet Für die beiden neuen Versionen mit Seitenfenster sind aktuell etwa 15 bis 20 Euro Aufpreis fällig, also ab etwa 90 Euro. Wer will, der kann auch ein vorhandenes altes Modell mit einem für 30 Euro erhältlichen Glas-Seitenteil nachrüsten. Die beiden neuen be quiet! Pure Base 600 Gehäuse gibt es in Schwarz sowie Schwarz plus Zierleisten in Orange. Auch Kabeldurchlässe und Teile der Laufwerkhalterung sind bei letzterem Modell in Orange gehalten. Die Maße sowie Ausstattung der zwei neuen Gehäuse unterscheiden sich nicht von den beiden bisher schon verfügbaren und als schallgedämmt vermarkteten Pure Base 600-Modellen. Die Eckdaten: geeignet für Mainboards bis ATX-Format, ein 140mm-Lüfter vorne sowie einer mit 120mm Rahmenbreite hinten im Lieferumfang, zwei USB3.0-Ports an der Front, Platz für Grafikkarten bis 28 Zentimeter Länge (bei Abnahme eines Teils des Festplattenkäfigs auch bis 42,5 Zentimeter) und CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 165 Millimetern, Außenmaße (Breite mal Höhe mal Tiefe) 22,0 mal 47,0 mal 49,2 Zentimeter.