Baywatch: Neue Filmposter heizen dem Winter ein

Universal Pictures steckt das sexy Kultserien-Rettungsteam nicht nur in neue "Körper" sondern auch noch posend vor eine Winterkulisse. The Rock und sein Team von Bademodenverfächtern sollen auf den 7 neuen Filmpostern Lust auf Meer machen.

Seth Gordons Kinoverfilmung der legendären TV-Serie "Baywatch" startet am 26. Mai 2017 in den US-Kinos. Fans in Deutschland kommen ab dem 1. Juni 2017 in den Genuss der am Strand in Zeitlupe entlangjoggender Retter.Alexandra Daddario, Priyanka Chopra und Ilfenesh Hadera sind ebenfalls dabei - mit David Hasselhoff und Pamela Anderson schauen auch zwei Stars der Vorlage vorbei.