Bayonetta: PC-Version überraschend auf Steam erschienen

Überraschung! Wer das Actionspiel Bayonetta schon immer mal auf dem PC spielen wollte, der bekommt ab sofort die Gelegenheit dazu, denn Sega hat den Titel überraschend über Steam veröffentlicht.

Zum Preis von rund 20 Euro erhaltet ihr allerdings einen recht einfachen Port. Großartige Grafikoptionen sind nicht zuschaltbar, das Spiel sieht im Prinzip ähnlich aus wie auf der Playstation 3 oder der Xbox 360. Höhere Auflösungen als 1080p sind zwar möglich und auch Anti-Aliasing führt zu einigen optischen Verbesserungen, ein grafisches Highlight sollte aber niemand erwarten. HDR lässt sich hinzu schalten sowie die Qualität der Schatten anpassen. Auch Texturfilterung und Texturqualität sind einstellbar.

Die FPS sind auf 60 limitiert, was zwar zu einem flüssigen Spiel führt aber gerade Besitzer eines High-End-PCs etwas enttäuschen dürfte, da das Spiel sicherlich eine höhere Framerate zulassen würde. An die Steuerung muss man sich erst etwas gewöhnen, da die Standardeinstellung etwas ungewöhnlich ist und es gibt offenbar derzeit ein Problem mit der Maussteuerung. Generell fühlt sich Bayonetta auf dem PC so an, als würde man ein Konsolenspiel am Computer spielen - was ja nicht schlecht sein muss.

Wollt ihr es selbst ausprobieren und Bayonetta endlich am PC spielen, dann könnt ihr ab sofort zugreifen.

Quelle: PCGamesN