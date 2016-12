Battletech: ​​So verhauen sich Mechs und hüpfen aufeinander

Im kommenden Jahr soll die Beta des per Kickstarter finanzierten Strategie-RPGs Battletech starten. Nun haben die Entwickler bei Hairbrained Schemes aber erst einmal über die Nahkämpfe gesprochen.

Mechs bekämpfen sich auf den Schlachtfeldern in der Regel aus der Ferne. Mit Rakten und Lasern feuern sie aufeinander. Doch die Kampfkolosse sind überdies formidable Nahkampf-Maschinen. Mechs hauen also auch ordentlich zu. Es kann in jedem Kampf aus verschiedenen Gründen dazu kommen, dass sich Mechs direkt gegenüberstehen und dann auf Nahkampfangriffe ausweichen müssen. Eure Munition geht zur Neige oder ihr stellt einem Feind einen Hinterhalt. Die Entwickler haben dabei besonders darauf geachtet, dass diese Nahkämpfe, die oft in der finalen Phase einer Schlacht stattfinden, sehr intensiv und brutal ablaufen. Es soll vermieden werden, dass sich die Mechs eine halbe Ewigkeit umkreisen, bevor man zur Sache kommt.

In Battletech spielen auch Nahkämpfe eine Rolle. (1) Quelle: HBS

In den Nahkämpfen spielen die Art der beteiligten Mechs, deren Gewicht, ihre Position zueinander und eventuelle Nahkampf-Modifikatoren eine Rolle. Jeder Mech kann sich an einem Nahkampf beteiligen und es ist sogar möglich, einen Kampfroboter umzuwerfen, was den Pilot verwunden oder sogar töten kann.

Einige Mechs besitzen sogenannte Jumpjets, was es ihnen erlaubt, auf ihre Gegner zu hüpfen. Diese Attacke wird "Death from Above" genannt. Allerdings sollte diese Angriffsart immer mit Bedacht genutzt werden. Denn sie fügt nicht nur dem Gegner, sondern auch dem eigenen Mech einiges an Schaden zu. Die Nahkämpfe sollen immer besonders spektaktulär aussehen.

Hairbrained Schemes gibt an, dass sich das Kampfsystem in einem Alphastatus befindet und man große Fortschritte macht. Der Backer-Beta im kommenden Jahr steht momentan nichts im Weg.

Quelle: Kickstarter