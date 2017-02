Im September 2015 startete das Entwicklerteam von Harebrained Schemes eine Kickstarter-Kampagne für das Sci-Fi-Taktik-Spiel Battletech und konnte innerhalb von wenigen Stunden die Zielsumme von 250.000 US-Dollar erreichen. Dank der Endsumme von fast 2,8 Millionen US-Dollar (41.733 Unterstützer) wird der Titel zudem um einen Einzelspieler-Modus sowie einen PvP-Multiplayer-Teil erweitert. In dieser Woche meldete sich Senior Producer Chris Klimecky zu Wort und kündigte an, dass die erste Beta-Phase von Battletech voraussichtlich am 15. März 2017 starten wird.

Alle Kickstarter-Unterstützer, die mindestens 50 US-Dollar zum Projekt von Harebrained Schemes beigesteuert haben, werden im nächsten Monat direkten Zugriff zur Beta erhalten. In der Testphase haben Spieler die Möglichkeit, den 1v1-Modus sowie einen kleinen Teil des Einzelspielers auszuprobieren - allerdings wird es sich hierbei nicht um die geplante Story-Kampagne handeln. Ein Ende für die erste Beta-Phase wurde bislang noch nicht festgelegt. Im FAQ auf der offiziellen Kickstarter-Seite findet ihr mehr Details zur kommenden Testphase. Weitere Meldungen zu Battletech findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Kickstarter