Battletech: Backer-Beta und Release-Zeitraum verschoben

Battletech startet erst mit Verspätung in die Beta-Testphase für Unterstützer. Eigentlich sollte es am 15. März losgehen. Daraus wird nun doch nichts. Nach reiflicher Überlegung habe man beschlossen, den Beta-Start zu verschieben, so ein Mitarbeiter von Entwickler Harebrained Schemes, im Folgenden kurz HBS, im offiziellen Forum zum Spiel. Als Grund nennt er Probleme technischer Natur. Einiges an Kopfschmerzen habe unter anderem der Umstieg auf eine aktuellere Version der Unity Engine bereitet.

Den neuen Starttermin für die Battletech-Beta will HBS in einem künftigen Backer-Update bekannt geben. Immerhin wird versprochen, dass "es nur ein klein wenig länger" dauern wird. Auch auf den finalen Release von Battletech haben die angesprochenen Probleme mit der Technik Auswirkungen. Hieß es bislang, Battletech werde ab "Sommer 2017" erhältlich sein, ist nun im "Spätsommer / Herbst" mit der Veröffentlichung zu rechnen. Alle weiteren News und Infos zum Mech-Strategiespiel findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Battletech.

Quelle: Battletech-Forum