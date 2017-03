Battlefield 1 (2016): Launch-Trailer zum "They Shall Not Pass"-DLC

05.03.2017 um 12:15 Uhr Hier könnt ihr euch den offiziellen Launch-Trailer zu They Shall Not Pass ansehen, der ersten großen Erweiterung für Battlefield 1. Premium-Pass-Inhaber haben ab dem 14. März Zugriff, alle anderen erst zwei Wochen später. Mit They Shall Not Pass betreten die Veteranen der französischen Armee das virtuelle Schlachtfeld.

