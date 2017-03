Spieler des Online-Shooters Battlefield 1, welche die Gelegenheit hatten, die Map "Fort Vaux" aus der Erweiterung "They Shall not Pass" in der Community-Testumgebung anzuspielen, berichteten von merkwürdigen Geräuschen, die von jenseits einer schweren, verriegelten Metalltür kamen. Nun wurde das Rätsel gelöst.

In der kommenden Erweiterung "In The Name Of The Tsar" erfahrt ihr von einem Gefecht um die polnische Festung Osowiec, in welchem russische Soldaten die Festung im August 1915 vor dem Ansturm der deutschen Armee verteidigten. Die deutschen Soldaten setzten dabei Giftgas ein, um die Verteidiger aus der Stellung zu vertreiben. Doch das Gas hatte verheerende Wirkungen auf die Menschen. Es verätzte die Lungen der Russen, was zu Atemnot und blutigem Husten führte. Die deutschen Soldaten erstürmten schließlich die Festung, wichen aber erschrocken zurück, als sie die schwer verletzten russischen Soldaten sahen. Diese Schlacht ging anschließend in die Geschichtsbücher als "Kampf der toten Männer" ein.

Die Geräusche, welche die Spieler auf der Map "Fort Vaux" hörten, sollten eine Anspielung auf jene Ereignisse sein und zeigen, wie grausam es im Ersten Weltkrieg zuging.

