Wenn am Dienstag, den 14. März, der DLC "They Shall not Pass" des Online-Shooters Battlefield 1 erscheint, könnt ihr für etwa eine Stunde nicht im Multiplayer-Modus spielen.

Je nachdem auf welcher Plattform ihr spielt, müsst ihr euch auf diese Zeiten einstellen, zu denen die Server für eine Stunde nicht erreichbar sein werden:

PC: Multiplayer wird eine Stunde nicht verfügbar sein und zwar ab 9 Uhr morgens (8 Uhr UTC).

Multiplayer wird eine Stunde nicht verfügbar sein und zwar ab 9 Uhr morgens (8 Uhr UTC). PS4 : Multiplayer wird eine Stunde nicht verfügbar sein und zwar ab 11 Uhr vormittags (10 Uhr UTC).

: Multiplayer wird eine Stunde nicht verfügbar sein und zwar ab 11 Uhr vormittags (10 Uhr UTC). Xbox One: Multiplayer wird eine Stunde nicht verfügbar sein und zwar ab 13 Uhr nachmittags (12 Uhr UTC).



Sobald das Update aufgespielt wurde, wird Dice Patch Notes veröffentlichen. Der DLC "They Shall not Pass" bringt die Französische Armee mit vier Maps sowie neue Waffen und Items und den Behemoth-Panzer mit sich. Außerdem erlebt ihr spannende Schlachten im neuen Frontlines-Modus.

