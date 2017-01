Mit der kommenden Erweiterung "They Shall not Pass" schließt ihr euch im Online-Shooter Battlefield 1 der französischen Armee an. Im sogenannten Hexenkessel von Verdun kämpft ihr euch zu den Befestigungsanlagen durch, verschanzt euch in den Stollen von Fort de Vaux und seid mit dabei, wenn an den Ufern der Aisne der größte französische Panzerangriff des Krieges startet.

Euch erwarten vier neue Karten darunter Verdun Höhen und Fort de Vaux. Bei der Schlacht von Verdun kämpft ihr in brennenden Wäldern um die Vorherrschaft und versucht, zu den Befestigungsanlagen von Verdun vorzurücken. Währenddessen fordert der sogenannte "Devil's Anvil" unter den Soldaten hohe Verluste. In den unterirdischen Katakomben von Fort de Vaux kämpft ihr euch durch ein Labyrinth aus dunklen Gängen und feuchten Stollen, wo ihr es mit Granatwerfern und Soldaten mit Flammenwerfern zu tun bekommt.

Die Map Soissons versetzt euch in die eine größten Panzerschlachten des Ersten Weltkriegs. Nachdem sich die 10. französische Armee mit ihren Saint-Chamond-Panzern nach Soissons zurückgezogen hat, verwandelt sich die Landschaft in den Morgenstunden in ein Schlachtfeld, auf dem Flugzeuge, Panzer und Bodentruppen zum Einsatz kommen. Die Map Bruch bietet euch ein Schlachtfeld, auf dem ihr die Wracks vergangener Panzerschlachten sehen könnt. Ihr müsst auf viele Hinterhalte gefasst sein, bevor die eigentliche Schlacht beginnt.

Im Frontlinien-Spielmodus wird Eroberung und Rush verbunden. Ihr müsst euch von Flagge zu Flagge kämpfen, um schließlich das feindliche Hauptquartier zu erobern. Sobald ihr dies geschafft habt, verwandelt sich das Match in eine Rush-Partie, bei welcher ihr Telegrafenmasten attackieren oder verteidigen müsst. Zum Einsatz kommen der mächtige Char-2C-Panzer "Behemoth" sowie der Sturmgeschütz-Panzer. Neue stationäre Waffen und die Eliteklasse Grabenkämpfer runden die Erweiterung ab. Weitere Informationen zu "They Shall not Pass" sollen bald folgen. Erscheinen wird der DLC in diesem März für Battlefield 1.