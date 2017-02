Battlefield 1: Großes Winter-Update heute zum Download - Video zeigt Änderungen

DICE veröffentlicht heute das große Winter-Update für Battlefield 1. Der Patch lässt sich für PC, PlayStation 4 und Xbox One herunterladen. Der YouTuber Westie, der die Änderungen offenbar bereits in Augenschein nehmen durfte, fasst im unterhalb dieser Meldung platzierten Clip sämtliche Details zum Winter-Update zusammen. Mit dem Patch feiern demnach die Verdienstbänder mit jeweils 300 Erfahrungspunkten ihre Rückkehr. Um eines dieser Bänder zu erhalten, müsst ihr bestimmte vorgegebene Ziele erfüllen.

Darüber hinaus bringen die Entwickler von DICE zunächst acht Elite-Kodexeinträge ins Spiel. Für 500 Kills mit einer Waffe erhaltet ihr fortan 25.000 Erfahrungspunkte. Mit dem Winter-Update erhöht DICE außerdem den Klassenrang von Stufe zehn auf Rang 50. Hinzu kommen zu sammelnde Dog-Tags und Symbole für die verschiedenen Stufen. Das sollen allerdings nicht die einzigen Änderungen am Fortschrittssystem in Battlefield 1 bleiben. Auch für die Zukunft sind weitere Neuerungen geplant.

Mit dem Winter-Update nehmen die Entwickler außerdem Anpassungen an den Servern und am Balancing vor. Als Beispiel lassen sich die Gasgranaten erwähnen, deren Wirkungsdauer von 22 Sekunden auf 15 Sekunden reduziert wurde. Die Regeneration der Lebensenergie soll ebenfalls angepasst worden sein. Pünktlich mit der Einführung des Winter-Updates verspricht DICE zudem kleinere Änderungen am Netcode - nähere Details sind nicht bekannt. Um die Server auf das neue Update vorzubereiten, sind für heute diverse Downtimes geplant. Eine Übersicht mit den Uhrzeiten findet ihr unter dem angegebenen Link. Die vollständigen Patchnotes zum Winter-Update für Battlefield 1 veröffentlichte DICE bislang nicht. Weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1.