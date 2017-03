Battlefield 1: ​They Shall not Pass heute zum Download - Uhrzeiten bekannt

Electronic Arts und DICE veröffentlichen heute den ersten DLC für Battlefield 1. Im Laufe des Tages steht They Shall not Pass auf PC, PlayStation 4 und Xbox One als Download bereit. Die konkreten Uhrzeiten teilten die Entwickler bereits über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Während PC-Spieler ab 11 Uhr loslegen dürfen, erobern PS4-Spieler ab 13 Uhr die neuen Schlachtfelder. Soldaten auf Xbox One greifen ab 15 Uhr ins Geschehen ein. Kurz zuvor ist mit mit einer Downtime der Server von BF1 zu rechnen.

Um They Shall not Pass heute für Battlefield 1 herunterladen zu können, benötigt ihr die Premiummitgliedschaft - der Season-Pass kostet knapp 50 Euro. Alle anderen Spieler können die Erweiterung ab dem 28. März herunterladen. Premium-Mitglieder erhalten also zwei Wochen früher Zugriff auf die neuen Inhalte. Wie sich They Shall not Pass für Battlefield 1 spielt, lest ihr in unserem Hands-On-Bericht.

Mit They Shall Not Pass betreten die Veteranen der französischen Armee die virtuellen Schlachtfelder von Battlefield 1. Neben der neuen spielbaren Fraktion gibt es auch neue Multiplayer-Maps (Fort Vaux, Soissons, Verdun-Höhen, Bruch), Waffen (Ribeyrolles 1918, RSC 1917, Lebel Model 1886, Chauchat, Sjögren Inertial MLE 1903 Extended) sowie den ebenfalls neuen Frontlinien-Modus. Insgesamt sind vier Erweiterungen für Battlefield 1 in Planung. Viele weitere Infos halten wir auf unserer Themenseite zu Battlefield 1 bereit.

Ready to make a stand? #Battlefield 1 They Shall Not Pass will be available on March 14, after the below times. pic.twitter.com/B3UKtvDrmn — Battlefield (@Battlefield) March 13, 2017