Die Battlefield-Reihe ist bekannt für die unterschiedlichsten Easter Eggs und Geheimnisse, die im Ego-Shooter von den Entwicklern versteckt wurden. Und auch im aktuellen Ableger Battlefield 1 lassen sich viele verschiedene Kleinigkeiten entdecken. Mit dem Launch der Erweiterung "They Shall Not Pass" hat das schwedische Entwicklerstudio DICE neue Easter Eggs in den Titel integriert. Die Spieler hinter dem "Battlefield Easter Egg Discord" haben nun - nach einigen Tagen der Suche - das erste Geheimnis gelüftet. Dabei handelt es sich um das fliegende Haus aus dem Disney-Animationsfilm "Oben", der im Jahr 2009 in den Kinos veröffentlicht wurde. In einem neuen Video des YouTube-Kanals "jackfrags" könnt ihr euch das Easter Egg ansehen.



Um das Geheimnis in Battlefield 1 auszulösen, gilt es, einige Voraussetzungen zu erfüllen. Demnach müssen Spieler auf der Karte "Verdun Heights" insgesamt drei versteckte Weinflaschen finden und sie zerstören. Anschließend müssen drei Wetterhähne gefunden und ebenfalls kaputt geschossen werden. Nach dem erfolgreichen Abschluss fliegt ein Haus mit drei angebrachten Luftballons in den Himmel. Das Easter Egg ist für alle Spieler auf der Karte sichtbar. Weitere Meldungen und Videos zu Battlefield 1 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Kotaku