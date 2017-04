Battlefield 1: Erste Nachtkarte im Juni - nur für Premium-Pass-Besitzer​

Die Entwickler von DICE kündigen eine Nachtkarte für Battlefield 1 an. Wie sie über die Webseite zum Ego-Shooter bekanntgeben, steht die Map "Nivelle Nächte" im Juni als Download bereit. Kostenlos lässt sich die Karte nicht herunterladen. DICE teilt mit, dass ausschließlich Besitzer des rund 50 Euro teuren Premium-Passes Zugriff auf die Karte erhalten. "Während über den schlammigen Schlachtfeldern von Malmaison und Soupir die Nacht hereinbricht, bereiten deutsche und französische Batterien die neuerliche Unterstützung ihrer Truppen in der umkämpften Region vor", schreibt DICE. Die französische Armee kam mit dem kürzlich veröffentlichten DLC They Shall not Pass ins Spiel.

Die Karte "Nivelle Nächte" führt euch ins Jahr 1917 - ihr kämpft beim Chemin des Dames im Norden Frankreichs. Die Entwickler weiter: "Der Mond, die Suchscheinwerfer und die Lampen der Artillerie erhellen den nächtlichen Himmel und geben den Blick auf ein riesiges Netzwerk aus Gräben frei. Haltet die Stellung, denn der Gegner wird um jeden Meter Boden kämpfen. In dieser Schlacht setzen sich allein Strategie und Teamwork durch." Einen konkreten Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Karte nannten die Battlefield 1-Entwickler bislang nicht. Derzeit peilen sie den Release für Juni dieses Jahres an. Viele weitere News, Videos und Eindrücke findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1. Dort halten wir euch auch mit Infos zu den kommenden DLCs auf dem Laufenden.

Quelle: Battlefield.com