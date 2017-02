Battlefield 1: Premium-Pass-Käufer erhalten Gratis-Upgrade auf Deluxe-Edition

Wer sich jetzt für den Kauf des Premium-Passes für Battlefield 1 entscheidet, erhält als Bonus sämtliche Inhalte der Deluxe-Version kostenlos obendrauf. Das für 49,99 Euro erhältliche "Battlefield 1 Premium Pass and Deluxe Upgrade Bundle" lässt sich auf PC, PlayStation 4 und Xbox One herunterladen. Interessierte sollten sich allerdings beeilen. Denn nach Angaben von Electronic Arts ist die Dauer der Verkaufsaktion auf eine kurze Zeit beschränkt - nähere Infos teilte der Publisher nicht mit.

Käufer des Bundles erweitern somit ihre Standardversion von Battlefield 1 um die Inhalte der teureren Deluxe-Edition. Das Upgrade enthält das Roter Baron-Pack, den Lawrence von Arabien-DLC und das Hellfighter-Pack, ein neues Erscheinungsbild der Behemoths sowie fünf Battlefield 1 Battlepacks.

Mit dem Premium-Pass für Battlefield 1 sichert ihr euch den Zugriff auf vier DLCs, beginnend mit Battlefield 1 They Shall Not Pass im März 2017. Die Erweiterungen enthalten insgesamt 16 neue Multiplayer-Karten, 20 neue Waffen, neue spielbare Armeen, darunter Frankreich und Russland, sowie neue Operationen. Besitzer des Premium-Passes von Battlefield 1 bekommen außerdem einen zweiwöchigen Vorabzugang zu den neuen Inhalten. Die Links zur Aktion auf PC, PS4 und Xbox One halten wir nachfolgend bereit. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1. Der Ego-Shooter ist für PC, PS4 und Xbox One im Handel erhältlich.

Battlefield 1 Premium-Pass mit Upgrade auf Deluxe-Edition