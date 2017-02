Spieler haben das Geheimnis um Morsezeichen in Battlefield 1 nun endlich gelüftet. Des Rätsels Lösung gingen monatelangen Recherchen einer Gruppe voraus, die sich der Jagd nach Easter Eggs verschrieben hat. Soviel vorweg: die Belohnung fällt wenig spektakulär aus. Wer dem umfangreichen Walktrough von YouTuber "jackfrags" folgt, erhält am Ende lediglich ein spezielles Dog Tag überreicht.

In der Beschreibung zur Hundemarke "A Beginning" heißt es frei übersetzt: "Du hast etwas entdeckt, was nicht dir gehört." Nicht nur der Name und Beschreibung zum Dog Tag liefern womöglich einen Hinweis darauf, dass das Mysterium möglicherweise doch nicht vollständig aufgeklärt wurde. Inhaber der Hundemarke sind auf ein neues Morsezeichen gestoßen, das gespenstische Laute offenbart. Doch wie kann man sich das Dog Tag einverleiben?

Die Schnitzeljagd startet mit der Suche nach Kopfhörern, die Morsezeichen enthalten und an bestimmten Positionen auf den Schlachtfeldern von Battlefield 1 erscheinen können. Die Codes müssen dann an versteckten Apparaten durchgegeben werden. Im nächsten Schritt geht's auf die Suche nach geheimnisvollen Symbolen, deren ungefährer Fundort sich erst durch die Dechiffrierung vorheriger Morsezeichen erschließt. Bei näherer Betrachtung der Symbole ertönt ein Geräusch.

Anschließend müssen Spieler wieder neue Kopfhörer sammeln gehen. Der Prozess wiederholt sich noch einige Male, ehe die Schnitzeljagd auf der Karte "Schatten des Giganten" (Giant's Shadow) schließlich ein Ende findet. An einem speziellen Ort auf der Map müssen Spieler etwa zwei Minuten verharren - eine Brieftaube erscheint und überbringt die Hundemarke. Eine ausführliche Beschreibung, wie ihr das Battlefield 1 Easter Egg aufstöbert, liefert das unten eingebettete Video.