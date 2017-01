Ohne große Ankündigung im Vorfeld hat Dice seinem Ego-Shooter Battlefield 1 einen weiteren Custom-Game-Mode (Eigenes Spiel) spendiert. "Back to Basics" beziehungsweise "Zurück zum Wesentlichen" macht Battlefield 1 zu einem deutlich realistischeren, zugleich aber auch fraglos anspruchsvolleren Spielerlebnis. In "Back to Basics" sind keinerlei automatische Gewehre, Schrotflinten und Scharfschützengewehre ausrüstbar. Stattdessen bekommt jeder virtuelle Soldat lediglich das Standardgewehr seiner Fraktion plus Seitenwaffe in die Hand gedrückt.

Gespielt werden kann der neue Battlefield-1-Modus "Back to Basics" auf den großen Maps Amiens, Sinai Desert, Monte Grappa, Empire's Edge und Giant's Shadow. Wer meint, lange Distanzen nicht zu Fuß zurücklegen zu müssen, irrt: Fahr- und Flugzeuge gibt es nämlich ebenfalls nicht. Insbesondere Könner dürfen sich also auf reine Infanteriegefechte freuen. Bei den Spielern scheint "Back to Basics" ersten Berichten auf Reddit und Co. zufolge gut anzukommen. Für eine endgültige Beurteilung des Feedbacks ist es aber noch zu früh. Weitere News, Infos und natürlich den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Battlefield 1.