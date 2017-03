Battlefield 1: Ammo 2.0 bringt weitere Änderungen beim Waffen- und Munitionssystem

Die jüngst erschienene Battlefield-1-Erweiterung They Shall Not Pass hat den Ego-Shooter nicht nur um neue Inhalte erweitert, sondern auch grundlegende Änderungen bei den Explosivwaffen vorgenommen. Granaten und Co. sind seitdem keine Verbrauchsgüter mehr, sondern werden nach Zeitablauf automatisch wieder aufgestockt. Dabei soll es aber nicht bleiben. Entwickler Dice plant weitere Verbesserungen beim Waffen- und Munitionssystem. Intern läuft das neue System unter der Bezeichnung "Ammo 2.0".

Die Änderungen und Neuerungen von Ammo 2.0 sollen zunächst auf den Testservern für Battlefield 1 (CTE) getestet werden. Unter anderem will Dice die Support-Klasse nützlicher gestalten, Gadgets sollen nicht mehr überflüssig sein und der Nachschub begrenzt werden. Konkret soll ein Spieler infolge eines Respawns beispielsweise nicht mehr mit voller Ausstattung (Granaten, Gadget-Munition etc.) das Schlachtfeld betreten dürfen. Die CTE-Testphase für Ammo 2.0 soll in "einigen Wochen" beginnen. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Battlefield 1.

Quelle: Reddit via PCGH.de