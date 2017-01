Overwatch und Pornografie werden wohl auf ewig miteinander verflochten sein und das hat dem Shooter von Blizzard auch nicht geschadet. Wenn das bei Overwatch gut geht, dann muss das doch auch beim Konkurrenten Battleborn klappen. Doch Pustekuchen.

Über Twitter verlinkte Gearbox-Chef Randy Pitchford zu einem Subreddit, welches Battleborn mit Pornografie in Verbindung bringt. Dort werden die Helden und Heldinnen des Actionspiels in eindeutigen Posen gezeigt. Das ist an und für sich im Internet nichts außergewöhnliches, denn hier gilt die Regel 34. Regel 34 besagt: Wenn es etwas gibt, dann existiert auch eine Porno-Variante davon.

Randy Pitchford hoffte wohl, dass er den Overwatch-Konkurrenten Battleporn... Verzeihung, Battleborn so mehr ins Gespräch bringen könnte, um mehr Spieler anzulocken. Doch sein Tweet löste eine eher ungewöhnliche Reaktion aus. Die Spieler warfen Pitchford eine Verzweiflungstat vor. Denn um das Actionspiel steht es nicht allzu gut. Hinzu kommt, dass die Fans von Overwatch das Spiel immer wieder runtermachen und erklären, dass Overwatch einfach der bessere Multiplayer-Shooter sei. Inzwischen wurde das Subreddit von Personen übernommen, die darüber Randy Pitchford und seinen Versuch, Battleborn über Pornografie ins Gespäch zu bringen, angreifen. Und wer Reddit kennt, der weiß, wie es dort zugehen und wie schnell dort etwas ausarten kann.

Pitchford selbst hat sich bisher noch nicht zu der außer Kontrolle geratenen Situation geäußert. Und viel geholfen hat die Aktion dem Spiel Battleborn offenbar auch nicht.

