Battle Splash: ​Spritzt japanische Schulmädchen mit der Wasserpistole ab!

Nassgespritzte japanische Schulmädchen können schon ein ganz netter Anblick sein, doch daraus gleich ein ganzes Spiel stricken? Der Indie-Entwickler Hung Mai hat dies vor und arbeitet derzeit am Online-Shooter Battle Splash.

In diesem Actionspiel bekämpft ihr euch nicht in düsteren Tempelruinen und feuert mit Rakektenwerfern und Uzis aufeinander. Ihr verkörpert nette japanische Schulmädchen, die eine Wasserschlacht machen. Ihr nutzt dazu Wasserspritzpistolen, um euch gegenseitig nass zu machen. Das soll aber jugendfrei ablaufen, denn Hung Mai will das Spiel an alle Altersklassen richten.

In den schnellen Gefechten treten bis zu 32 Spieler gegeneinander an. Inspiration holte sich der Entwickler von bekannten Arena-Shootern. Zur Wahl stehen euch vier Mädels, die alle über unterschiedliche Fähigkeiten und Items verfügen. Die vielen Waffen, an die ihr kommen könnt, sollen diverse Spielstile ermöglichen. Habt ihr keine menschlichen Mitspieler, dann tretet ihr gegen KI-Bots an.

Der Online-Shooter befindet sich momentan in der Early-Access-Phase, welche ihr euch über die Website von Game Jolt ansehen dürft. Der offizielle Release ist noch für dieses Jahr geplant. Das Spiel erscheint für PC.

Quelle: Pressemeldung