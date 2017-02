Battle Breakers: Epic Games kündigt Mix aus RPG, Strategie und Puzzlespiel an

Wie Epic Games bekannt gab, arbeitet das Studio derzeit an sechs Spielen. Darunter das Actionspiel Paragon, der Multiplayer-Shooter Unreal Tournament, das mysteriöse Spyjinx, welches in Zusammenarbeit mit J.J. Abrams Bad Robot entsteht, der Genre-Mix Fortnite, das VR-Spiel Robo Recall und das nun neu angekündigte Battle Breakers.

Bei Battle Breakers handelt es sich um einen Mix aus RPG, Strategie und Puzzlespiel, der ein wenig an Pokémon, Fire Emblem und Bubble Witch Saga erinnert. Erscheinen soll das Spiel für iOS- und Android-Geräte sowie für PC. Auf den Philippinen fand bereits ein Softlaunch statt, ein Release in anderen Ländern ist im Verlauf dieses Jahres geplant.

In Battle Breakers stellt ihr euch ein Team aus Ninjas, Magiern, Robotern und Dinosauriern zusammen, deren Werte ihr mit der Zeit in Elementarskills verbessert, um es mit den immer stärker werdenden Feinde aufnehmen zu können. Diesen tretet ihr in taktischen Rundenkämpfen gegenüber, wobei ihr die Fähigkeiten eures Team strategisch einsetzen müsst. Auf diese Weise kämpft ihr euch durch eisige Einöden, Lavafelder und uralte Wälder, um euer Königreich vor dem Untergang zu retten. Daneben müsst ihr den Himmelsturm befestigen und ausbauen, Schätze erbeuten und könnt sogar Freunde in euer Spiel holen, die an eurer Seite kämpfen. Zerstört ihr den Kristall im Kampfbildschirm, dann erwarten euch viele Überraschungen wie beispielsweise Boni oder nützliche Items.

Wie sich das spielt, erfahren wir später im Jahr, wenn Battle Breakers für PC, iOS und Android erscheint.

