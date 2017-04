Batman: Arkham VR: ​Releasetermin für HTC Vive und Oculus Rift bekannt

Nur noch wenige Tage, dann schwingen sich auch Besitzer einer Oculus Rift oder HTCs Vive in den Bautsuit und erleben als Dunkler Ritter Virtual-Reality-Abenteuer im Actionspiel Batman: Arkham VR.

Wie Entwickler Rocksteady Studios und Publisher Warner Bros. bekannt geben, wird das Spiel am 25. April für PC, respektive Oculus Rift und HTCs Vive verfügbar sein. Ihr werdet in die Rolle von Bruce Wayne, aka Batman, schlüpfen und die Straßen von Gotham City durch eure Augen erleben. Dabei gilt es, Geheimnisse in Detektivarbeit zu lüften und die vielen Gadgets des Dunklen Ritters einzusetzen, um eine Verschwörung aufzudecken.

"Batman zu einem VR-Erlebnis zu machen war eine sehr bereichernde Erfahrung für alle hier bei Rocksteady. Der Dunkle Ritter war immer schon ein außergewöhnlicher Charakter aufgrund seiner psychologischen Tiefe und deshalb war es sehr aufregend, dieses immersive Medium zu nutzen, um tiefer als jemals zuvor in seine Psyche einzutauchen", sagt Sefton Hill, Creative Director, Rocksteady Studios. "Wir freuen uns sehr darüber, dass PC-Spieler mit den Versionen für HTC Vive und Oculus Rift nun endlich selbst den Umhang tragen und in die Rolle des besten Detektivs der Welt schlüpfen können."

Batman: Arkham VR unterstützt die Oculus-Touch- und Vive-Controller, kann aber am PC auch mit Gamepads wie dem PS4-Dual-Shock-4-Controller, dem Xbox-One-Controller und dem Steam-Controller gespielt werden.

Quelle: Pressemeldung