Warner Bros. hat Batman: Arkham VR nach mehreren Monaten PS4-Exklusivität nun auch auf dem PC veröffentlicht. Der Preis liegt bei 19,99 Euro. Unterstützt (und zwingend vorausgesetzt!) werden die beiden gängigsten Virtual-Reality-Headsets Oculus Rift und HTC Vive. Batman: Arkham VR kann entweder mit den dazugehörigen Motion-Controllern gespielt werden, was für eine noch bessere Immersion sorgen dürfte, alternativ aber auch mit herkömmlichen Gamepads.

In Batman: Arkham VR verkörpert der Spieler natürlich den Dunklen Ritter höchstpersönlich und erfährt mit Oculus Rift oder und HTC Vive auf der Nase in bislang nicht gekannter Form hautnah, was es bedeutet, Batman zu sein. Seine Mission besteht in der Aufdeckung einer Verschwörung, die das Leben von Batmans engsten Verbündeten zu gefährden droht. Im Kampf gegen das Böse stehen zahlreiche Batman-typische Gadgets zur Verfügung. Unterhalb könnt ihr euch den PC-Launch-Trailer ansehen. Screenshots gibt's in der Galerie. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Batman: Arkham VR.