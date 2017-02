Avatar: The Division Entwickler arbeiten an Spiel zur Filmreihe

Die Entwickler des erfolgreichen Online-Shooters The Division arbeiten aktuell an einem Spiel zur Filmreihe Avatar. Dies gab Ubisoft bekannt und erklärte, dass der Titel in Kooperation mit Lightstorm Entertainment und Fox Interactive entsteht.

Das Spiel, das bisher noch keinen offiziellen Titel hat, versetzt euch auf den Mond Pandora, auf welchem auch die Avatar-Filme von Regisseur James Cameron spielen. Dort werdet ihr diese wundersame Welt selbst erkunden können und tiefer in das Avatar-Universum eintauchen.

"James Cameron und Lightstorm Entertainment haben unsere Denkweise über immersives Storytelling mit dem ersten Avatar verändert. Ihre Ambitionen fürdie bevorstehenden Filme und dieses Spiel sind wirklich inspirierend", sagt David Polfeldt, Managing Director bei Massive. "Es ist uns eine besondere Ehre mit ihnen zusammenzuarbeiten und wir schätzen es sehr, dass sie uns das Vertrauen geben ein Erlebnis zu schaffen, das dem Namen Avatar würdig ist."

James Cameron und Lightstorm gingen diese Partnerschaft ein, nachdem sie einen frühen Prototypen des Spiels gesehen hatten. Diesen erstellte Massive mit Hilfe der hauseigenen Snowdrop-Engine, welche schon in The Division durch globale Ausleuchtung, Zerstörungen in Echtzeit und einem sehr hohen Detailgrad überzeugen konnte.

"Was mich an Massive begeistert, ist die Leidenschaft, die sie in das Projekt stecken und die Kraft ihrer Snowdrop-Engine", sagt Cameron. "Ich glaube das Team von Ubisoft bei Massive Entertainment ist genau der richtige Partner, um die Schönheit und Gefahr Pandoras zum Leben zu erwecken."

Weitere Details zum Spiel sollen folgen. James Cameron arbeitet derzeit an vier weiteren Filmen in der Avatar-Reihe. Noch steht nicht fest, wann das noch unbenannte Spiel erscheinen wird, doch es soll für PC und Konsolen auf den Markt kommen.

Quelle: Pressemeldung